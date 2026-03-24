Специалисты компании «ТЭК-10» прокладывают новую теплотрассу в Лобне

В городе Лобня на улице Силикатная рядом с бассейном специалисты компании «ТЭК-10» занимаются обустройством новой теплотрассы. В настоящий момент на месте работают четыре человека и одна единица техники, однако их количество может измениться в зависимости от объема работ.

Трассу протягивают от бойлерной, расположенной неподалеку от дома № 14 по улице Крупской, до бассейна. Старые трубы отслужили свой срок, поэтому возникла необходимость в их замене. Работы проводятся поэтапно: сначала выкапывают лоток, затем меняют часть труб, после чего засыпают лоток песком. Далее укладывают разгрузочные плиты и щебень и приступают к следующему участку. В завершение на раскопанные места уложат асфальт.

Изначально работы планировали завершить к 21 марта, но сроки были продлены из-за большого количества снега и сильно промерзшей земли, которую трудно было раскапывать.