Специалисты из Дубны внедрили эффективные методики реабилитации инвалидов

Социальные работники из Дубны применяют современные методы реабилитации для людей с инвалидностью. Они помогают людям снова начать жить полноценной жизнью.

Здоровье требует умения его сохранять и укреплять. Этому вопросу уделяют огромное внимание в Талдомском комплексном центре социального обслуживания и реабилитации. Специалисты отделения социальной реабилитации в Дубне постоянно ищут, изучают и вводят в практику эффективные технологии и методики оздоровления своих подопечных.

Одной из методик, используемых в центре, стал фитбол — большой мяч, на занятиях с которым работает медбрат и инструктор лечебной физкультуры Владислав Леонов. Он обучает молодых людей с ограниченными возможностями здоровья сохранять равновесие.

В этом процессе активно задействуются мышцы торса, многие из которых не используются при других физических упражнениях. Основная нагрузка при тренировках направлена на мышцы брюшного пресса и нижней части спины.

Занятия с фитболом способствуют формированию правильной осанки, увеличению общей мышечной силы и выносливости. Участники этих тренировок испытывают настоящую радость от совместных занятий под руководством Владислава Сергеевича.

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