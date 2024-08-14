Специалисты из Дубны внедрили эффективные методики реабилитации инвалидов
Социальные работники из Дубны применяют современные методы реабилитации для людей с инвалидностью. Они помогают людям снова начать жить полноценной жизнью.
Здоровье требует умения его сохранять и укреплять. Этому вопросу уделяют огромное внимание в Талдомском комплексном центре социального обслуживания и реабилитации. Специалисты отделения социальной реабилитации в Дубне постоянно ищут, изучают и вводят в практику эффективные технологии и методики оздоровления своих подопечных.
Одной из методик, используемых в центре, стал фитбол — большой мяч, на занятиях с которым работает медбрат и инструктор лечебной физкультуры Владислав Леонов. Он обучает молодых людей с ограниченными возможностями здоровья сохранять равновесие.
В этом процессе активно задействуются мышцы торса, многие из которых не используются при других физических упражнениях. Основная нагрузка при тренировках направлена на мышцы брюшного пресса и нижней части спины.
Занятия с фитболом способствуют формированию правильной осанки, увеличению общей мышечной силы и выносливости. Участники этих тренировок испытывают настоящую радость от совместных занятий под руководством Владислава Сергеевича.
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