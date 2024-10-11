Специалисты администрации Серпухова встретились с жителям Райсеменовского

«Выездная администрация» прошла в Оболенской школе деревни Райсеменовское. Жители задавали вопросы на темы ЖКХ, освещения и благоустройства.

Местная жительница попросила установить ограждение на кладбище. Специалисты ответили, что работы проведут к следующему году.

Другие пожаловались на то, что лекарства покупают в медицинском пункте, который работает три раза в неделю.

«Рассмотрим данный вопрос детально, чтобы жители имели возможность приобретать необходимые лекарства рядом с домом», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Специалисты администрации также рассказали, что дорогу на участке от дома № 41Д до № 55Д отремонтируют до 30 ноября.

Отвечали на вопросы не только профильные специалисты, но и депутаты — Николай Пушкин и Мария Арсеньева.

Формат «выездной администрации» остается самым удобным и эффективным способом общения на местах. Подобные встречи будут продолжены.

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