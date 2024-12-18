Спасатели в Солнечногорске напомнили родителям правила безопасности детей

Общегородское собрание для родителей дошкольников прошло в гимназии № 6 в Солнечногорске. На встрече обсудили безопасность детей и профилактику правонарушений.
Собрание прошло при участии заместителя начальника Госавтоинспекции городского округа Солнечногорск Сергея Стрельцова, начальника отдела безопасности управления образования Веры Заводской, старшего спасателя пожарной части Сергея Землякова, сотрудников МЧС, отдела надзорной деятельности, ОМВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
«Безопасность детей — первостепенная задача родителей. Открытый диалог и своевременное обучение помогут ребенку распознавать угрозы и действовать правильно в экстренных ситуациях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
В рамках встречи рассмотрели актуальные темы, касающиеся безопасности на дорогах, действиям в случае пожара и правилам поведения на водоемах. Также были представлены рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений. Особое внимание уделили опасности тонкого льда и правилам катания с горок.
Подобные собрания с участием родителей проводятся ежеквартально.
Акция по донорству крови пройдет в Одинцове 21 декабря
Фестиваль многодетных семей прошел в Можайске
Победителей конкурса по робототехнике наградили в Люберцах
Среди тяжело пострадавших пассажиров поезда под Мурманском оказался подросток
Футболисты из Можайска завоевали серебряный Кубок Одинцовского округа
Алиев предложил Боррелю избегать Азербайджана
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте