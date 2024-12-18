Спасатели в Солнечногорске напомнили родителям правила безопасности детей

Общегородское собрание для родителей дошкольников прошло в гимназии № 6 в Солнечногорске. На встрече обсудили безопасность детей и профилактику правонарушений.

Собрание прошло при участии заместителя начальника Госавтоинспекции городского округа Солнечногорск Сергея Стрельцова, начальника отдела безопасности управления образования Веры Заводской, старшего спасателя пожарной части Сергея Землякова, сотрудников МЧС, отдела надзорной деятельности, ОМВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках встречи рассмотрели актуальные темы, касающиеся безопасности на дорогах, действиям в случае пожара и правилам поведения на водоемах. Также были представлены рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений. Особое внимание уделили опасности тонкого льда и правилам катания с горок.

Подобные собрания с участием родителей проводятся ежеквартально.