Спасатели в Солнечногорске напомнили родителям правила безопасности детей

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Общегородское собрание для родителей дошкольников прошло в гимназии № 6 в Солнечногорске. На встрече обсудили безопасность детей и профилактику правонарушений.

Собрание прошло при участии заместителя начальника Госавтоинспекции городского округа Солнечногорск Сергея Стрельцова, начальника отдела безопасности управления образования Веры Заводской, старшего спасателя пожарной части Сергея Землякова, сотрудников МЧС, отдела надзорной деятельности, ОМВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Безопасность детей — первостепенная задача родителей. Открытый диалог и своевременное обучение помогут ребенку распознавать угрозы и действовать правильно в экстренных ситуациях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
1/2
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
2/2

В рамках встречи рассмотрели актуальные темы, касающиеся безопасности на дорогах, действиям в случае пожара и правилам поведения на водоемах. Также были представлены рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений. Особое внимание уделили опасности тонкого льда и правилам катания с горок.

Подобные собрания с участием родителей проводятся ежеквартально.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте