Спасатели устранят последствия обрушения моста после ливня в Истре

В садоводческом товариществе «Юбилейный-111» в Истре из-за мощных проливных дождей 21 июля обрушился мост. В результате случившегося около 70 человек оказались отрезанными от транспортного сообщения, а пятеро местных жителей пожелали покинуть опасную зону.

Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли сотрудники «Мособлпожспаса». В понедельник садоводческом товариществе работали специалисты 331-й части и поисково-спасательного отряда № 1, а во вторник к ним присоединились работники 267-й части.

Спасатели организовали эвакуацию по альтернативному безопасному маршруту: переместившись на 500 метров ниже по течению, где скорость воды значительно ниже, они установили страховочный трос и наладили лодочную переправу.

Сейчас в районе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Специалисты держат подтопленные участки под контролем и расчищают территории от обломков.

Большинство жителей предпочли остаться дома, ожидая снижения уровня воды. Спасатели поддерживают постоянную связь с населением и готовы в любой момент оказать необходимую помощь.

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