Спасатели помогли жительнице Рузы попасть в запертую квартиру к сыну

Работники «Мособлпожспаса» помогли жительнице Рузы попасть в запертую квартиру, где находился ее сын. Когда женщина вышла выбросить мусор, дверь нечаянно захлопнулась. Местная жительница позвонила по номеру 112 и обратилась за помощью.

Заместитель начальника территориального управления № 2 Алексей Кочуев сообщил, что, прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и решили не вскрывать замок.

«Квартира располагалась на третьем этаже, поэтому спасатели решили пробраться в нее через балкон», — уточнил Кочуев.

Оконная створка была приоткрыта, поэтому спасатели смогли попасть в квартиру. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, во время отсутствия мамы он спал.

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