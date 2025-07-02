Спасатели помогли водителю выбраться из искореженной кабины грузовика в Луховицах

Сотрудники «Мособлпожспас» помогли ликвидировать последствия ДТП в Луховицах. Там произошло попутное столкновение двух грузовиков. Спасатели помогли водителю выбраться из заблокированного салона.

Случай произошел на 135 километре трассы «Урал» при въезде в Луховицы. Водитель врезавшегося грузовика оказался зажатым в кабине, рассказал начальник части Валерий Осипов.

«Оперативно прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и отключили аккумуляторы машин во избежание возгорания топлива. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали водителя из смятой кабины грузовика и аккуратно передали его бригаде скорой медицинской помощи», — рассказал он.

Водитель получил серьезные травмы обеих ног, его доставили в центральную районную больницу. Другому водителю помощь не потребовалась.

«После того, как были устранены вторичные факторы и смыты горюче-смазочные материалы с дорожного полотна, движение по федеральной трассе возобновилось», — заключил Валерий Осипов.

Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим.