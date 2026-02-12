Спасатели Подмосковья проведут разъяснительные беседы на снежных горках

В субботу, 10 января, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды в местах массового отдыха жителей Подмосковья. Основной акцент был сделан на безопасности на стихийных снежных горках.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако сообщил, что специалисты рассказали жителям о рисках, связанных с катанием на неподготовленных склонах, и напомнили об основных правилах безопасности.

«Важно научить детей правилам поведения: подниматься по оборудованным ступеням, соблюдать очередь, не задерживаться в зоне торможения после спуска», — подчеркнул первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас». Он также добавил, что спасатели рекомендовали выбирать для зимних развлечений только специально оборудованные горки.