Спасатели Подмосковья призвали пешеходов носить светоотражающие элементы

С наступлением осенне-зимнего периода детям часто приходится ходить в школу и возвращаться домой в темное время суток. Родителям важно позаботиться о безопасности ребенка, сделав его заметным для водителей с помощью световозвращающих элементов.

Заместитель начальника 286-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас Владимир Ремизов отметил, что такие элементы на одежде помогают водителям видеть детей даже в тумане, сумерках или плохую погоду. Для малышей особенно полезны светоотражающие жилеты, а наличие световозвращающих полос на рюкзаке школьника делает передвижение безопаснее.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что из-за темной одежды, плохой погоды, слабой освещенности тротуаров и темноты автовладельцы могут не сразу заметить человека на дороге. Чтобы избежать несчастных случаев и трагедий, гражданам стоит приобрести для себя и своих детей светоотражатели, которые бывают в виде наклеек, браслетов, нашивок, повязок и других предметов», — отметил Ремизов.

Спасатели напоминают, что не стоит полагаться только на светоотражатели — важно также соблюдать правила дорожного движения и сохранять бдительность.