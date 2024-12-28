Спасатели деблокировали пострадавшего после ДТП водителя в Луховицах

Работники «Мособлпожспаса» деблокировали из запертого автомобиля мужчину, попавшего в ДТП в Луховицах. Об инциденте сообщили очевидцы, позвонив по номеру 112.
ДТП произошло из-за попутного столкновение двух грузовиков. Водителя одного из транспортных средств зажало искореженными конструкциями кабины. Авария случилась на 131 километре федеральной трассы «Урал».
«Оперативно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и отключили аккумуляторы транспортных средств во избежание возгорания. Также спасатели осторожно деблокировали 51-летнего мужчину из покореженной кабины и, оказав ему первую помощь, передали прибывшим медикам», — заключил начальник части Валерий Осипов.
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