Спасатели деблокировали пострадавшего после ДТП водителя в Луховицах

Работники «Мособлпожспаса» деблокировали из запертого автомобиля мужчину, попавшего в ДТП в Луховицах. Об инциденте сообщили очевидцы, позвонив по номеру 112.

ДТП произошло из-за попутного столкновение двух грузовиков. Водителя одного из транспортных средств зажало искореженными конструкциями кабины. Авария случилась на 131 километре федеральной трассы «Урал».

«Оперативно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и отключили аккумуляторы транспортных средств во избежание возгорания. Также спасатели осторожно деблокировали 51-летнего мужчину из покореженной кабины и, оказав ему первую помощь, передали прибывшим медикам», — заключил начальник части Валерий Осипов.