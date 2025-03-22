Спартакиада среди трудовых коллективов стартовала в Химках

В центре ракеточных видов спорта Space началась масштабная спартакиада среди сотрудников предприятий, учреждений и организаций городского округа Химки. За звание лучших в 14 видах спорта поборются семь команд.

В этом году в спартакиаде примут участие трудовые коллективы научно-производственных объединений имени Лавочкина и «Энергомаш», Управления физической культуры и спорта Химок, российской международной академии туризма, Машиностроительного конструкторского бюро «Искра», Химкинской клинической больницы и акционерного общества «Аэромар». Цикл состязаний открыли соревнования по бадминтону.

«Этот замечательный праздник спорта успел стать доброй городской традицией. С каждым годом она привлекает все больше участников, популяризирует регулярные занятия физической культурой», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Победителей определят как в личном, так и в командном зачете. Спортивное мероприятие продлится до конца апреля.

Отметим, что спартакиаду в Химках проводят с 2009 года, ее посвятили Дню труда. Организуют событие для привлечения работников предприятий, организаций и учреждений к здоровому образу жизни.

«Я принимал участие в спартакиаде еще в прошлом году, в этот раз тоже с радостью откликнулся на предложение поучаствовать. Такие мероприятия помогают развивать спорт, укрепляют отношения в рабочем коллективе, позволяют познакомиться с другими участниками», — поделился член команды научно-производственного объединения имени Лавочкина Виктор Коньков.