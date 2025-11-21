Спартакиада дошкольников прошла в Ленинском округе

15-е спортивные игры собрали в школе № 10 города Видное восемь команд из детских садов. Традиционные соревнования прошли в формате эстафет, тематически связанных с Днем защитника Отечества.

В играх участвовали не только дети, но и их родители. Участникам предстояло пройти пять этапов, на каждый из которых отводилось от трех до пяти минут. Программа включала такие испытания, как «партизанская тропа», «переправа», «привал», «перенос раненого» и «знаменосцы с флагом победы».

Победу одержала команда «Колобок» из Видновской школы № 11, на втором месте — «Молния» из школы № 10, а на третьем — «Адреналин» из школы № 2. Призерам вручили почетные грамоты от Управления образования администрации Ленинского округа и кубки.

Начальник отдела дошкольного образования администрации муниципалитета Татьяна Илюхина отметила, что такие соревнования способствуют развитию любви к спорту и двигательных навыков у детей, а также формируют коллективизм, уважение к соперникам и умение сопереживать.