Современный ледовый дворец построят в Воскресенске

Встреча с министром физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрием Абареновым прошла в администрации городского округа. На мероприятии присутствовали тренеры хоккейной школы «Химик», родители спортсменов и болельщики.

Решение построить в Воскресенске современный ледовый дворец для хоккейной школы «Химик» озвучил в своем обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев. Место для будущем ледовой арены выбрали с учетом доступности инженерной и транспортной инфраструктур, а также пожеланий горожан. Дворец будет расположен в микрорайоне Новлянский на улице Зелинского.

Глава городского округа Алексей Малкин рассказал, что проектные работы будут начаты уже в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.