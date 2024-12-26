Современное оборудование для рентгена установили в поликлинике № 6 в Мытищах

Современное цифровое оборудование для рентгена стоимостью более 29 млн рублей приобрели в мытищинскую поликлинику № 6 по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новый комплекс предназначен для проведения различных обследований, включая рентгеноскопию, рентгенографию и линейную томографию.

Современный рентгенодиагностический комплекс в поликлинике № 6 обеспечит жителей качественными цифровыми снимками и их передачу в электронную карту пациента. Результаты исследований будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг Московской области «Здоровье». Усилитель яркости современного рентгеновского изображения позволяет врачу увеличивать нужную область, что важно при флюороскопии и рентгеноскопии с контрастом, а также ангиографии.

Заведующая рентгенологическим отделением Мытищинской областной клинической больницы Наталья Панфилова отметила, что новый комплекс соответствует всем современным требованиям, обеспечивая простоту использования, безопасность и качество изображений. Это первый подобный аппарат в диагностическом отделении поликлиники № 6.

Сейчас ведется установка тяжелого оборудования для маммографии и флюорографии. Скоро жителям Мытищ будут доступны и эти обследования. Кабинет рентгенодиагностики работает с 14:00 до 20:00 в будние дни и с 8:00 до 14:00 в выходные. Около 24 обследований планируется проводить в день, обслуживая пациентов детской и взрослой поликлиники. Направление на исследование выдает врач, а записаться можно на портале «Здоровье» или по номеру 122.