Современное оборудование для пищеблока установили в школе № 15 в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил новое оборудование, установленное в пищеблоке школы № 15 в Балашихе. Техника была закуплена в рамках Народной программы «Единой России».

Проверку также провели представители родительского комитета и заместитель директора школы. В учебное заведение поставили пароконвектомат, электрические плиты и электромясорубку.

Это оснащение позволит поварам оптимизировать рабочий процесс и готовить сбалансированные завтраки и обеды с соблюдением всех санитарных норм. «Важно, чтобы наши дети получали качественное и вкусное питание в школе», — отметил Тарас Ефимов.

В меню учеников, например, появились вареники с творогом, которые подают со сгущенкой или ягодным соусом. На завтрак также предлагают бутерброд с сыром и горячий напиток — чай или кофейный напиток. Эти изменения направлены на улучшение качества школьного питания и заботу о здоровье учащихся.