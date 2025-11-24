Современная навигационная система заработала во Дворце культуры «Коломна»

В одном из крупнейших учреждений культуры городского округа Коломна успешно реализовали проект «Формирование комфортного, логично организованного пространства с интуитивно понятной навигацией». Подобная практика сегодня тиражируется во многих подмосковных дворцах культуры, ее главная цель — новый уровень комфорта для посетителей.

В рамках проекта, направленного на совершенствование навигационной системы и пространственного дизайна, во Дворце культуры «Коломна» удалось значительно упростить процесс ориентирования внутри здания. В первую очередь, это важно для гостей учреждения, ведь ранее многие посетители нередко сталкивались с трудностями при поиске необходимых кабинетов, касс и залов, тратя время на получение нужной информации о творческих коллективах и спортивных секциях.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. И все благодаря грамотно разработанной концепции и установке новых удобных указателей. Теперь и сами коломенцы, и гости округа существенно экономят свое время. Как сообщают работники Дворца культуры, раньше на поиски необходимого кабинета уходило около 15 минут, а сейчас этот процесс сократился до пары минут. Аналогичная ситуация и с информационной доступностью: чтобы узнать о предстоящих мероприятиях или расписании занятий посетителям потребуется около трех минут, а еще недавно процесс мог занять порядка получаса.

Кроме того, даже в большом зале зрители без труда находят свои места, затрачивая на это всего около пяти минут. Все нововведения сделали пространство Дворца культуры понятнее и удобнее для всех категорий граждан.