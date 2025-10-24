Советы МКД Подмосковья и «Мосэнергосбыт» подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Олеся Тыщенко подписала соглашение о сотрудничестве с АО «Мосэнергосбыт». Стороны договорились вести информационную политику по установке, замене и техобслуживанию приборов учета электроэнергии в домах.

Ключевая задача — сформировать понимание у жителей, что важно сдавать показания счетчиков вовремя. Также вместе с «Мосэнергосбытом» советы жильцов будут проводить разъяснительные беседы по процессам установки, замены, обслуживания приборов учета, как индивидуальных, так и общедомовых.

Еще одно направление для совместной работы — улучшить систему ЖКХ в части экономичного учета в МКД.

Помимо насущных вопросов, на встрече детально разобрали программу внедрения умных электросчетчиков, позволяющих передавать показания удаленно.

Компания-поставщик ресурса надеется, что председатели советов смогут донести всю нужную информацию до соседей, а само соглашение станет важным инструментом для повышения качества управления жилыми домами.