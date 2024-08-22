Совет депутатов Химок утвердил список из 30 жителей для доски почета

Перечень из 30 имен жителей, фотографии которых украсят городскую доску почета, определили в городском округе Химки. Стенд торжественно откроют в День города.

Доска почета запечатлит имена и портреты заслуженных сотрудников химкинских предприятий и организаций: инженеров, конструкторов, работников социальной сферы, полицейских, спасателей, учителей, врачей, медсестер, водителей, артистов и ветеранов боевых действий.

Например, на ней будет красоваться имя председателя совета химкинского районного отделения Московской областной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Надежды Рудаковой. Женщина организовала штаб по оказанию помощи участникам специальной военной операции. В штабе плетут маскировочные сети, изготавливают подшлемники и собирают гуманитарную помощь.

Еще в числе лучших жителей Химок — Юрий Малышев, олимпийский чемпион, член общественного совета по физической культуре и спорту Химок, заслуженный мастер спорта СССР и тренер России.

Перечень жителей для доски почета утверждает совет депутатов Химок.

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