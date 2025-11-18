Совещание по вопросам безопасности и культурного досуга прошло в Серпухове

На еженедельном совещании в формате видеоконференции под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева рассмотрели актуальные вопросы безопасности и культурного досуга в городском округе Серпухов. В рамках обсуждения отметили, что в 2025 году в округе обновлено 13 тысяч квадратных метров дорожной разметки, установлено восемь проекционных светофоров на пешеходных переходах и размещено 30 муляжей.

Также были установлены более 2,9 километра металлических ограждений. До конца года планируется завершить установку светофора на перекрестке улиц Горького и Подольской, обустроить новые пешеходные переходы возле школ, а также установить 58 искусственных дорожных неровностей и 340 дорожных знаков. Важным шагом стало оборудование вертолетной площадки для экстренных случаев.

Администрация округа совместно с Госавтоинспекцией активно работает над профилактикой ДТП, проведя в этом году 88 мероприятий, включая рейды по питбайкам.

Также обсудили готовность парков к зимнему сезону. Глава муниципалитета Алексей Шимко сообщил, что все парки готовы к зимнему обслуживанию, для чего будет задействовано 24 сотрудника и 12 единиц техники.

В парке имени Олега Степанова успешно реализуется пилотный проект по установке «умных» камер. В этом году парки округа посетили более 1,7 миллиона человек, что свидетельствует о их высокой популярности.