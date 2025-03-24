Совещание по теме новых стандартов благоустройства прошло в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Совещание по теме благоустройства дворов прошло в Подмосковье. В нем участвовали представители регионального Министерства по содержанию территорий и департамента капремонта Москвы.

Участники встречи обменялись опытом организации работ и представили лучшие практики использования камер.

Так, в Московском регионе активно используют умные автомобили с искусственным интеллектом, которые теперь планируют обучить для контроля благоустройства дворов.

Замглавы министерства Всеволод Волосевич отметил, что в регионе активно внедряют современные технологии, которые помогают оптимизировать рабочие процессы.

«С 2026 года планируем отказаться от схем благоустройства в пользу полноценных проектов с долгосрочным планированием, что исключит разночтение между планом и сметной документацией», — добавил он.

На встрече также обсудили согласование и проектирование работ, сроки контрактации подрядчиков, автоматизированный контроль и многое другое.