Совещание по профилактике правонарушений среди подростков прошло в Чехове

В администрации Чехова под руководством заместителя главы округа Вадима Шевырева прошло совместное заседание антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений. На нем обсудили вопросы взаимодействия по предупреждению семейного неблагополучия, правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних.

На информационных стендах и сайтах школ Чехова для учащихся указан телефон доверия. При возникновении сложной ситуации каждый ребенок или его законные представители могут получить консультативно-психологическую помощь. В ходе межведомственных рейдов провели обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних в 202 семьях.

Несовершеннолетним, поставленным на межведомственный контроль, оказывается комплексная помощь, направленная на устранение причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий. Десять подростков направили на консультацию к врачу-наркологу, четверо ребят прошли лечение в условиях стационарных отделений психиатрических больниц Московской области, еще четверо — курс реабилитации в центре содействия семейному воспитанию «Маяк», 59 оказали психологическую помощь, девять подростков временно трудоустроили, 83 несовершеннолетних занимаются организованными формами досуга.

Чехов продолжает вести активную работу по профилактике девиантного поведения среди школьников. Большинство детей посещают кружки и секции. Проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, повышение безопасности на дорогах, а также на патриотическое воспитание.

В ближайшее время комиссия разработает комплекс мер для дальнейшей стабилизации ситуации и предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних.