Совещание по повышению качества уличного освещения прошло в Мытищах

На собрании подвели итоги работы, выполненной в 2025 году. Кроме того, обсудили предстоящую модернизацию уличного освещения.

С начала текущего года в Мытищах заменили 397 метров проводов, 711 ламп, 169 светильников и две опоры уличного освещения. Отремонтировали 30 метров кабельных линий. На сельских территориях обновили 449 ламп, 154 светильников, четыре опоры и 3026 метров самонесущих изолированных проводов.

В рамках программы «Светлый город» линии наружного освещения общей протяженностью 6800 метров установят в пяти сельских поселениях по 17 улицам. При благоустройстве территорий общего пользования и дворов в 2025 году установят 217 опор, 230 торшеров и 575 светильников.

Помимо этого, ведется активная работа по модернизации уличного освещения. В рамках первого этапа запуска пилотного проекта, начатого в 2024 году, заменили 4200 устаревших ртутных и газоразрядных ламп.

В 2025 году будет создан ситуационный центр, в котором совместную работу будут вести единая диспетчерская служба и мытищинский ЦУР. Это позволит оперативно выявлять ошибки в работоспособности уличного освещения и направлять задачи монтажным организациям для их устранения.