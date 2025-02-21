Совещание об организации всероссийской олимпиады по астрономии прошло в Подмосковье

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии проведут в Подмосковье в марте. Подготовку к мероприятию обсудили на тематическом совещании в Доме правительства.
Олимпиада пройдет с 17 по 24 марта в физтех-лицее имени Капицы. Регион примет заключительный этап соревнования в третий раз. Ранее здесь прошли олимпиады по литературе и английскому языку.
В совещании участвовали представители подмосковного Минтранса, Минздрава, а также МВД, МЧС, Роспотребнадзора и физтех-лицея имени Капицы. Они обсудили организацию логистики, безопасности участников, а также культурную программу и информационную поддержку события.
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