Совещание администрации по ликвидации незаконных построек прошло в Мытищах

На совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили дальнейшую работу по ликвидации незаконных построек. Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко подчеркнула, что нарушения закона часто связаны с использованием земельных участков не по их целевому назначению.

Она отметила, что конституция Российской Федерации гарантирует право на частную собственность, но лишение имущества возможно только по решению суда. Работа по выявлению и ликвидации незаконных строений, особенно на участках, предназначенных для садоводства или личного подсобного хозяйства, продолжается.

Елена Владимировна также подчеркнула, что незаконные постройки, такие как ангары или объекты коммерческой деятельности на участках для жилой застройки, нарушают закон и должны быть ликвидированы.

Напомним, что работа по приведению в порядок территории городского округа Мытищи продолжается в соответствии с законом и интересами общества.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».