Социальный раунд по безопасной перевозке детей начался в Воскресенске

Мероприятие под названием «Маленький пассажир — большая ответственность» стартовало в городском округе. Проведение социального раунда обсудили на брифинге в отделе Госавтоинспекции.

Целью мероприятия является информирование родителей о недопустимости нарушения Правил дорожного движения при перевозке детей, а также популяризация использования детских удерживающих устройств и автокресел. Многочисленные испытания подтвердили, что они на 70% снижают риск наступления негативных последствий для ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия.

«Наша задача донести до родителей информацию о том, что детские удерживающие устройства — это наиболее эффективный элемент обеспечения пассивной безопасности маленьких пассажиров. Каждый родитель обязан понимать, что детское кресло или ремень безопасности должны использоваться при любых обстоятельствах, вне зависимости от дальности поездки и условий движения», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции по Воскресенску Александр Клюев.

В рамках социального раунда на территории муниципалитета проведут профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями транспортных средств правил перевозки детей. Автоинспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки».