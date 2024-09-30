Сотрудников «ЗиО-Подольск» наградили ко Дню атомной промышленности

В этом году машиностроительному заводу в Подольске исполнилось 105 лет. Впервые в 1919 году из ворот паровозоремонтного завода вышел первый локомотив. Сотрудники предприятия все это время неустанно работали на благо страны, за целый век в «ЗиО-Подольск» сформировались династии тружеников, а президент России Владимир Путин удостоил Подольск почетным званием «Город трудовой доблести».

«В наши дни именно сотрудники продолжают творить историю, внося большой вклад в атомную промышленность России. Благодаря каждому такому профессионалу, трудовым династиям мощь нашей Родины непоколебима. Спасибо, что вместе создаете безопасное и передовое будущее, за ваши высочайшую компетентность и преданность профессии. Желаю быть впереди во всем. Пусть работа приносит только радость, а каждый день будет наполнен новыми возможностями!», — поздравил Григорий Артамонов.

На торжественном вечера награждали отличившихся сотрудников. Например, главный специалист отдела оборудования атомных станций № 4 Евгений Астапов родился в династии тружеников атомной промышленности. Его дед — Степан Николаевич Гальчевский, отдал предприятию более 35 лет жизни. Сначала он был простым рабочим, но достиг высот и стал директором. Степан Гальчевский принимал участие в создании уникального и важного оборудования для страны. Сам Евгений Астапов трудится в «ЗиО-Подольск» 18 лет.

«В наши дни сотрудники завода вносят большой вклад в атомную промышленность России. Благодаря им наша страна строит атомные ледоколы и осваивает Арктику, выпускает высокотехнологичное медицинское оборудование и радиофармпрепараты, строит атомные станции во многих дружественных странах мира», — заключил председатель Совета депутатов Алексей Никулин.

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