Сотрудников тепличного комплекса в Воскресенске наградили ко Дню сельского хозяйства

Коллектив тепличного комплекса «Подмосковье» в Воскресенске поздравили с профессиональным праздником. Сотрудникам вручили заслуженные награды.
Заместитель главы округа Елена Овсянкина и председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко посетили производственную площадку ООО ТК «Подмосковье», поздравили руководство и сотрудников, также вручили награды.
Отметим, тепличный комплекс «Подмосковье» — высокоэффективное производство по выращиванию и упаковке овощей и зелени. Это многофункциональный центр, в котором трудятся около 850 сотрудников.
Агропромышленному холдингу «ЭКО-культура», в состав которого входил комплекс «Подмосковье», исполняется 14 лет. За это время предприятие построили и ввело в эксплуатацию 13 тепличных комплексов и распределительных центров на территории России. На сегодняшний день — это активно развивающаяся компания с большими планами и перспективами.