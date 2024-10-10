Сотрудников тепличного комплекса в Воскресенске наградили ко Дню сельского хозяйства

Отметим, тепличный комплекс «Подмосковье» — высокоэффективное производство по выращиванию и упаковке овощей и зелени. Это многофункциональный центр, в котором трудятся около 850 сотрудников.

Агропромышленному холдингу «ЭКО-культура», в состав которого входил комплекс «Подмосковье», исполняется 14 лет. За это время предприятие построили и ввело в эксплуатацию 13 тепличных комплексов и распределительных центров на территории России. На сегодняшний день — это активно развивающаяся компания с большими планами и перспективами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».