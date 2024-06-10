Сотрудников подмосковных школ пригласили на курс по защите личных данных

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Новую программу повышения квалификации запустили в Подмосковье для сотрудников школ. Они смогут улучшить свои знания в области обработки персональных данных.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, программа позволит сотрудникам школ изучить положения законодательства России и узнать особенности обработки персональных данных, а также освоить методы, способы и средства работы с информацией.

Занятия проходят очно с применением дистанционных технологий. После завершения курса участники получат удостоверения о повышении квалификации.

Пройти программу можно бесплатно. Запись на нее доступна по ссылке.

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