Сотрудников химпредприятия в Воскресенске поздравили с профессиональным праздником

В воскресенском филиале «Уралхим» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню химика, который отмечается 25 мая. Сегодня филиал является одним из флагманов российской промышленности, где трудятся сотни сотрудников, включая целые династии.
В рамках празднования на центральной площади предприятия открыли доску почета с изображением 21 сотрудника. Также работникам были вручены звания «Почетный химик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, благодарственные письма Московской областной Думы и благодарности главы городского округа Воскресенск за значительный вклад в работу завода.
«Сотрудники своим примером показывают, как нужно работать, и воспитывают молодежь, которая приходит на завод. За год мы добились больших успехов в производстве. В прошлом году мы начали выпускать новое удобрение, — монокалийфосфат, и на данный момент являемся лидерами по объемам его производства в России», — отметил директор филиала Дмитрий Трушков.
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