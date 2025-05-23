Сотрудников химпредприятия в Воскресенске поздравили с профессиональным праздником

В рамках празднования на центральной площади предприятия открыли доску почета с изображением 21 сотрудника. Также работникам были вручены звания «Почетный химик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, благодарственные письма Московской областной Думы и благодарности главы городского округа Воскресенск за значительный вклад в работу завода.

«Сотрудники своим примером показывают, как нужно работать, и воспитывают молодежь, которая приходит на завод. За год мы добились больших успехов в производстве. В прошлом году мы начали выпускать новое удобрение, — монокалийфосфат, и на данный момент являемся лидерами по объемам его производства в России», — отметил директор филиала Дмитрий Трушков.