Урок по энергосбережению провели для учеников школы № 2 в Воскресенске

Мероприятие состоялось в отделе краеведения центральной городской библиотеки. Темой урока была электроэнергетика в России, ее тренды и векторы развития.

Занятие для учеников шестого класса средней школы № 2 провел заместитель начальника цеха электроснабжения филиала «Воскресенские минеральные удобрения» компании «Уралхим». Предприятие регулярно занимается повышением информированности подрастающего поколения о важности энергосбережения.

Ребятам рассказали о применении электроэнергии в быту, ее источникам и современных трендах электроэнергетики. Школьники узнали, как филиал «ВМУ» использует различные технологии для экономии ресурсов. Например, в ремонтно-механическом цехе предприятия установили прибор, который автоматически регулирует освещение. Ртутьсодержащие лампы на территории «ВМУ» заменили светодиодными, что дало возможность уменьшить потребление электроэнергии. А пар, выделяемый при производстве серной кислоты, используют для выработки электричества.

Для учеников также провели викторину, победителям которой вручили памятные подарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».