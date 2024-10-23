Сотрудники салона красоты в Балашихе изготовили свечи для бойцов СВО

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей в рамках акции «Светоч для героя» провели для сотрудников салона красоты в Балашихе. Мероприятие прошло на базе Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита».

Фонд проводит подобный мастер-класс для сплочения трудовых коллективов и волонтеров. По их мнению, такой способ времяпрепровождения улучшает корпоративный имидж, командный дух и лояльность сотрудников.

Мероприятие организовали совместно с депутатом «Единой России», председателем Фонда «Защита» Сергеем Чураковым и членом общественного совета «Выбирай свое», руководителем салона красоты «Никольская Арт» Кириллом Муравьевым.

«Количество добровольцев в России растет с каждым днем. Из рубрики „не для всех“ корпоративное волонтерство перешло в распространенную практику. Все больше компаний подключают своих сотрудников к добровольческим программам и тратят огромные суммы на социальные проекты. Сплоченная и дружная команда — это фундамент, на котором держится любая организация», — сообщила исполнительный директор Фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Всего за 2,5 года вокруг Фонда «Защита» объединились сотни волонтеров для поддержки участников специальной военной операции на Украине.

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