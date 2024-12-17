Сотрудники Росгвардии исполнили новогоднюю мечту ребенка из Подмосковья

Сотрудники спецподразделения ОМОН «Русич» главного управления Росгвардии по Подмосковью исполнили новогоднюю мечту ребенка, который хотел увидеть служебный автомобиль. Мероприятие прошлов в рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения».

Восьмилетний мальчик по имени Станислав из Дмитровского городского округа написал письмо с желанием увидеть «машину с мигалками» в рамках проекта «Доброелка». Офицеры ОМОН «Русич» откликнулись на его просьбу и приехали к Станиславу с подарками. Мальчик с радостью осмотрел служебный автомобиль и пообщался с росгвардейцами, рассказав о мечте в будущем стать водителем.

Спецназовцы не только подарили Стасу незабываемые впечатления, но и вручили сладкие подарки, а также игрушечный внедорожник на радиоуправлении.

Кроме того, за стремление и веру в свои силы, ребенку торжественно вручили специальный значок отряда.