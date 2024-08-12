Сотрудники полиции провели акцию «Безопасные окна» в Воскресенске

Фото: пресс-служба УМВД России по г.о. Воскресенск

Акция «Безопасные окна» прошла в Воскресенске. Полицейские рассказывали жителям округа о правилах, которые помогут предотвратить выпадение детей из окон.

С жителями Воскресенска провели профилактические беседы. Их цель — предупредить выпадение детей из окон домов. Такие случаи происходят чаще в теплое время года.

В рамках акции взрослым рассказали о трагических случаях, к которым привело безответственное отношение родителей. Им напомнили о том, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. Также не стоит ставить возле окон стулья и другие предметы, с помощью которых ребенок сможет залезть на подоконник.

Кроме того, жителям рекомендовали установить специальные замки и фиксаторы на ручки окон. Все участники акции получили тематические памятки.

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