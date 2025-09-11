Сотрудники подмосковного технадзора сдали кровь для раненых бойцов СВО

Сотрудники подмосковного управления технадзора приняли участие в благотворительной донации для раненых бойцов СВО. Компоненты крови помогут проводить лечение военных в госпитале имени Вишневского, сообщили в МинЖКХ региона.

Мероприятие стало для специалистов настоящей традицией. Донорами они становятся регулярно несколько раз в год. Например, с 2023 года для нужд передовой и тыла управление сдало кровь более 500 раз.

В ведомстве уточнили, что за донацию у человека берут около 450 миллилитров крови. Ее можно разделить на компоненты, поэтому один доброволец способен спасти жизни сразу трем людям.