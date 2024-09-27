Сотрудники подмосковного «Метровагонмаша» отметили День машиностроителя

Завод, действующий в Подмосковье более 120 лет, занимает лидирующие позиции в России по производству вагонов метро. Он выпускает сотни составов, предназначенных не только для Московского метрополитена, но и для систем метрополитенов в Белоруссии, Ташкенте и Азербайджане.

В рамках мероприятия «Время героев» на предприятии побывал майор Кирилл Лосунчуков, который ознакомился с организацией работы завода. Он отметил, что рад поздравить сотрудников одного из самых значительных машиностроительных предприятий России с праздником. Он добавил, что вклад «Метровагонмаша» в развитие отрасли и повседневной жизни невозможно переоценить.

В рамках стажировки в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области он уже посетил несколько подмосковных заводов, чтобы изучить их работу. Лосунчуков подчеркнул, что его поразили как размеры производств и современное оборудование, так и те люди, которые воплощают в жизнь самые смелые идеи и инновации — именно они являются главной силой предприятий.

Завод был основан в 1987 году и производит не только подвижной состав, но также занимается поставкой запчастей, капитальным ремонтом, модернизацией и сервисным обслуживанием продукции. В разные годы предприятие выпускало трамваи, первые электропоезда, грузовые автомобили и прицепы, а также современные рельсовые автобусы и дизель-поезда.

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