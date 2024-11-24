Сотрудники налоговой инспекции в Химках отметили профессиональный праздник

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил коллектив межрайонной ИФНС России № 13 по Московской области с Днем работника налоговых органов РФ. Он отметил важность их работы для жителей округа и подчеркнул стремление к созданию комфортных условий как для специалистов службы, так и для налогоплательщиков.

В рамках торжественного мероприятия десятки сотрудников и ветеранов службы были награждены почетными знаками отличия, благодарностями губернатора Подмосковья и почётными грамотами Московской областной думы.

«Мы стараемся обеспечить максимально удобную атмосферу для работы сотрудников налоговой и для химчан. Ежедневно офис ФНС на улице Панфилова посещают десятки жителей, а за год здесь оказали тысячи консультационных услуг, помогая решать актуальные вопросы», — отметил Дмитрий Волошин.

Начальник межрайонной ИФНС Влада Пустовалова выразила гордость за свою команду. «Ежедневно мы выполняем сложные задачи, анализируем большие объёмы данных и принимаем важные решения, которые влияют на жизнь людей. Я горжусь коллективом профессионалов, работающих в нашей службе», — отметила она.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, отметив значимость работы налоговой службы в развитии округа.

На учете в ИФНС по округу состоят более 700 тысяч налогоплательщиков из Химок, Лобни и Долгопрудного. Сотрудники службы ежедневно помогают регистрировать бизнес, оформлять социальные вычеты, оплачивать налоги и пошлины, а также решают множество других вопросов.

Напомним, в 2023 году в Новых Химках на улице Панфилова открылся современный офис налоговой службы, где уже тысячи жителей получили консультации и помощь. Налоговая служба остаётся важным звеном финансовой системы округа, и ее развитию уделяется большое внимание.

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