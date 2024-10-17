Сотрудники Каширского регоператора посетили КПО «Дон»

Сотрудники Каширского регионального оператора посетили комплекс по переработке отходов «Дон». Специалисты узнали, как обрабатывается мусор и обменялись опытом с коллегами.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, благодаря внедрению системы сортировки из всех отходов, которые отправляются на КПО, удается извлечь порядка 20% материалов, которые можно еще раз переработать.

Сотрудникам регоператора продемонстрировали все этапы сортировки и познакомили с процессом компостирования органических отходов.

«Сотрудничество компаний, занимающихся вывозом, транспортировкой и переработкой отходов — залог высокого качества предоставления услуг», — отметили в Министерстве.

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