Сотрудники больницы в Химках примут участие в акции «Марафон здоровья»

Профсоюз Химкинской клинической больницы запустил для сотрудников медучреждения акцию «Марафон здоровья». Специалисты ежедневно будут рассказывать, как плавно перейти и надолго остаться верным правильному образу жизни.

Марафон будет проходить до 8 марта. Узнать больше о правильном приеме пищи, здоровом сне, и научится применять новые навыки сможет каждый участник акции.

«В течение ближайших семи недель наши коллеги помогут применить на практике свои знания. После чего все участники смогут внедрить их уже среди знакомых и семьи», — прокомментировал депутат Мособлдумы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Подобные интенсивы, отмечают врачи, помогают улучшить качества жизни горожан и повысить уровня их здоровья.

«Марафон дает возможность начать заботиться о себе, но не в одиночку, а вместе с единомышленниками. Мы ставим две основные задачи: оздоровить сотрудников и дать им знания, чтобы они, уже в свою очередь, помогали своим пациентам», — рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.