Сотрудники администрации провели выездной прием жителей в Новых Химках

В рамках серии выездных мероприятий представители власти лично выслушали обращения химчан. Наиболее активное обсуждение было посвящено вопросам капитального ремонта и содержания жилого фонда.

В ходе диалога поднимались темы, связанные с благоустройством территорий, мерами социальной поддержки населения и коммунальным хозяйством.

Ольга Бедрина, проживающая в доме № 41 на Юбилейном проспекте, озвучила просьбу о включении ее подъезда в программу «Мой подъезд». По итогам встречи профильные специалисты сообщили о планируемом включении дома в программу на 2026 год, предварительно разъяснив регламент и сроки работ. Для решения данного вопроса был организован оперативный выезд на место.

«Поручила своему заместителю Александру Сорокину и представителям управляющей компании выехать на место, проверить все коммуникации и внутридомовые системы. Сегодня встреча с жителями состоялась: осмотрели подвал дома, проверили монометры и новую запорную арматуру, а также обсудили все детали по вопросу ремонта подъезда», — рассказала в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

У жителей города есть возможность направлять предложения по развитию инфраструктуры и заявки на ремонт в дистанционном формате. Всего с января текущего года в разных частях городского округа было организовано 36 подобных выездных приемов.