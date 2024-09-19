Состояние более 60 площадок «Мегабак» проверили в Подмосковье летом

Общественные инспекторы провели масштабную проверку площадок «Мегабак» на территории Московской области. Они осмотрели более 60 объектов в течение летнего периода. Особое внимание уделялось санитарному состоянию контейнеров, наличию ограждений с крышами, соблюдению единых стандартов оформления и другим аспектам.

По итогам проверок инспекторы составили рейтинг городских округов в зависимости от состояния площадок «Мегабак». Наивысший результат показала Балашиха. Округ набрал 105 баллов. На втором месте оказались Клин, Котельники, Мытищи, Наро-Фоминск и Пушкино. Тройку лидеров замкнул Талдом.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что общественные инспекции, организованные для оценки состояния пунктов «Мегабак», способствуют раннему выявлению проблем и помогают в дальнейшем улучшении качества обслуживания и удобства для жителей.

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