Состязания по скандинавской ходьбе прошли в Химках

Забег провели на базе лыжного стадиона «Снежинка» в Химках. Соревнования приурочили ко Дню кадета.

Участие в турнире приняли свыше 40 человек. Среди них — спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и члены физкультурно-спортивного клуба «Благо».

«Скандинавская ходьба способствует укреплению здоровья и объединяет людей, независимо от их возраста и физических возможностей», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Перед проведением основной части турнира для участников провели познавательную лекцию об истории кадетского движения в России и его значении в патриотическо-воспитательной работе.

Турнир стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с июля 2024 года. Ее цель — сохранить и передать новому поколению культурные и исторические достижения страны.