Соревнования по волейболу среди трудовых коллективов прошли в Луховицах

Соревнования по волейболу среди смешанных команд в рамках 9-й Спартакиады трудовых коллективов округа прошли в Луховицком спортивном комплексе «Дельфин». В турнире приняли участие семь команд: Луховицкий авиационный завод имени П. А. Воронина — филиал ПАО «ОАК», АО «Транснефть-Диаскан», Управление системой образования администрации округа Луховицы, ООО «СПФО», ОМВД России по округу Луховицы, авиационный техникум и аграрно-промышленный техникум.

Соревнования начались с группового этапа, по итогам которого в полуфинал вышли команды Луховицкого авиационного завода, ООО «СПФО», Луховицкого аграрно-промышленного техникума и АО «Транснефть-Диаскан». В решающих матчах победу одержала команда Луховицкого авиационного завода, ставшая победителем турнира. Серебряные медали завоевали представители аграрно-промышленного техникума, а бронзовые — команда ООО «СПФО».

Эти соревнования стали значимым событием в спортивной жизни округа, способствуя укреплению корпоративного духа и популяризации здорового образа жизни среди трудовых коллективов. Организаторы выразили благодарность всем участникам за активное участие и спортивный настрой, отметив важность подобных мероприятий для развития спорта и сплочения коллектива.

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.