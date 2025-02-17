Соревнования по военно-прикладным дисциплинам прошли в Солнечногорске
Открытая спартакиада по военно-прикладным видам спорта «Путь к Победе», посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, прошла на базе школы № 4. Мероприятие объединило 12 команд из Солнечногорска, Зеленограда и Мытищ.
Участники спартакиады представляли различные образовательные учреждения, военно-патриотические организации, кадетские классы и юнармейские отряды.
Мероприятие прошло на трех площадках, где состоялись соревнования по военно-прикладным дисциплинам, мастер-классы по тактико-специальной подготовке и плетению маскировочных сетей, а также тематическая лекция и показ фильма.
В рамках соревнований участники прошли через такие этапы, как «огневой рубеж», «спасение пострадавшего», «сгибание/разгибание рук из упора лежа», «поднятие туловища из положения лежа на спине», «снаряжение магазина АК патронами» и «неполная разборка/сборка АК-74 М», наряду с другими испытаниями.
Параллельно с основной программой проходил тематический кинопоказ отрывка документального фильма о выводе советских войск из Афганистана, а также военизированные мастер-классы, проводимые инструкторами военно-патриотического объединения «Виктория».
«Мы проводим такие мероприятия, чтобы мотивировать команды тренироваться, улучшать свои качества и проявлять себя. Наряду с тренировками по военно-прикладным видам спорта ребята узнают о важных моментах нашей истории, героях. В соревновательную часть внедряем современные методики и технологии, чтобы сделать этот вид спорта интересным для ребят», — рассказал организатор спартакиады, руководитель военно-патриотического объединения «Виктория» Дмитрий Колтунов.
Победителями в старшей категории стали команды «Рубеж» (школа № 854, Зеленоград), «Рагнар», (школа № 9, Мытищи) и «Патриот» (Тимоновская школа, Солнечногорск). В младшей группе первое место досталось команде «Аврора» (школа № 9, Мытищи), второе место у команды «Вымпел» (Тимоновская школа, Солнечногорск), а третье — «Юный десантник-3» (Военно-патриотический клуб «Юный десантник» имени С. П. Долгих, Зеленоград).