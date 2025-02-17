Соревнования по военно-прикладным дисциплинам прошли в Солнечногорске

Открытая спартакиада по военно-прикладным видам спорта «Путь к Победе», посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, прошла на базе школы № 4. Мероприятие объединило 12 команд из Солнечногорска, Зеленограда и Мытищ.

Участники спартакиады представляли различные образовательные учреждения, военно-патриотические организации, кадетские классы и юнармейские отряды.

Мероприятие прошло на трех площадках, где состоялись соревнования по военно-прикладным дисциплинам, мастер-классы по тактико-специальной подготовке и плетению маскировочных сетей, а также тематическая лекция и показ фильма.

В рамках соревнований участники прошли через такие этапы, как «огневой рубеж», «спасение пострадавшего», «сгибание/разгибание рук из упора лежа», «поднятие туловища из положения лежа на спине», «снаряжение магазина АК патронами» и «неполная разборка/сборка АК-74 М», наряду с другими испытаниями.

Параллельно с основной программой проходил тематический кинопоказ отрывка документального фильма о выводе советских войск из Афганистана, а также военизированные мастер-классы, проводимые инструкторами военно-патриотического объединения «Виктория».