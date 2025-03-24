Соревнования по плаванию среди ветеранов спорта прошли в Серпухове

Во Дворце спорта «Надежда» состоялись традиционные соревнования по плаванию среди ветеранов спорта муниципалитета. Эти состязания, уже ставшие доброй традицией, ежегодно включаются в календарный план мероприятий Серпуховского дома ветеранов.

В соревнованиях приняли участие 20 представителей серебряного возраста. Женщины преодолевали дистанцию в 25 метров вольным стилем, а мужчины — 50 метров.

Особое внимание привлекла инструктор по спорту Дворца спорта «Надежда» Надежда Владимировна Собина, которая не только участвовала в судействе, но и продемонстрировала достойный результат на состязаниях.

Главный судья соревнований Марина Калошина наградила победителей и призеров грамотами и медалями. В своем поздравлении она пожелала всем участникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и спортивного долголетия.

Эти соревнования стали ярким примером того, что возраст не преграда для активного образа жизни и достижения новых побед.