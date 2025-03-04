Соревнования по основам военной службы прошли в Воскресенске

Школьники Воскресенска поучаствовали в состязаниях по основам военной службы. Они прошли в школе № 99.

Организовать конкурс помогли руководитель военно-патриотического клуба «Шторм» Василий Мусатов и курсанты Николай Кутинов и Юрий Мовсесян. Участники оказывали первую помощь, соревновались в сборке и разборке автомата.

Жюри оценивали не только скорость выполнения, но и последовательность действий. Также школьники поучаствовали в строевой подготовке и викторине о воинских званиях и знаменательных датах в российской военной истории.

В судейскую коллегию вошли ветераны боевых действий на Северном Кавказе и в Афганистане.

Ранее мы рассказывали о том, что трое одаренных детей из Воскресенска получили стипендии губернатора Подмосковья. Благодаря своим талантам и трудолюбию ребята достойно представляют городской округ на многочисленных конкурсах и фестивалях разного уровня.