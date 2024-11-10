Соревнования по настольному теннису среди предприятий прошли в Подольске

В спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» состоялись состязания по настольному теннису среди трудовых коллективов Подольска. Участниками спортивного мероприятия стали восемь организаций муниципалитета.

Работники предприятий «Экспокабель», «Луч», «Весь мир», «Гидропресс», «Пересвет», а также обособленного подразделения № 3 Подольской областной клинической больницы, дошкольного отделения «Лучик» школы № 34 и «ЗиО-Подольск» приняли участие в соревнованиях по настольному теннису.

Первое место завоевали женская команда «Гидропресса» и команда мужчин из компании «ЗиО-Подольск». Почетное второе место досталось женщинами предприятия «ЗиО-Подольск» и мужчинам из организации «Гидропресс». Третье место — у женской команды из «Экспокабеля» и мужчин научно-исследовательского института «Луч».

Оценивали мастерство участников представители спортивной школы олимпийского резерва «Космос».

Отметим, что ранее в Подольске организовали семейные состязания: родители соревновались в эстафетах и дартсе, а дети — в городошном спорте. Результаты пошли в зачет спартакиады трудовых коллективов.

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