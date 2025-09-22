Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» прошли в Мытищах

Более 130 воспитанников спортивной школы «Авангард» пришли продемонстрировать свои навыки в легкоатлетическом многоборье. Соревновались спортсмены в четырех дисциплинах.

Программа включала спринт на 60 метров, прыжки в длину, метание мяча и бег на средние дистанции.

Название «Шиповка юных» символизирует первые шаги в многоборной подготовке. Это важные старты в начале сезона для самых младших участников. Соревнования помогли им оценить свои силы и определить дальнейший путь развития. Для спортсменов постарше это стало возможностью показать свои достижения за прошедший учебный год и подготовиться к новым вызовам.

Соревнования по легкой атлетике не только служат платформой для выявления талантливых ребят, но и играют ключевую роль в процессе формирования и совершенствования спортивных навыков, а также в укреплении уверенности в себе у молодых атлетов. Этот этап является неотъемлемой частью их тренировочного процесса.