Соревнования по конкуру на Кубок главы Подольска прошли в конном клубе «Фаворит»

В соревновании по конкуру и выездке ко Дню города приняли участие 160 спортивных пар из Центрального федерального округа. Мероприятие прошло в конно-спортивном клубе «Фаворит».

Участие в 29-м традиционном турнире на Кубок главы городского округа Подольск по конкуру и выездке принимают 160 пар из Москвы, Московской области, Калуги, Рязани, Смоленска и других городов. Подольск представляют спортивная школа «Пахра», конный клуб «Фаворит», спортклубы из Сынкова и Лемешова.

В рамках турнира также провели соревнования по конкуру «Памяти Подольских курсантов».

Открыли мероприятие парадом в конном строю. В течение 5 и 6 октября наездники демонстрировали искусство верховой езды. Победители в каждой номинации получили кубки, медали, грамоты, денежные и ценные призы.

Организатор турнира — Федерация конного спорта Московской области, администрация округа и конно-спортивный клуб «Фаворит».

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