Соревнования по фигурному катанию прошли в Павловском Посаде

Турнир под названием «Павлово-Посадские узоры» провели на Ледовой арене. Соревнования стали площадкой для выявления талантов и обмена опытом среди юных фигуристов.

В турнире участвовали девочки и девушки, которые демонстрировали свои навыки в одиночном катании в различных возрастных категориях, включая юношеские и спортивные разряды, а также в номинациях «дебют» и «юный фигурист».

Соревнования организовала талантливый тренер по фигурному катанию Валерия Козенец, которая вложила много сил в подготовку и проведение спортивного мероприятия. Победители и призеры получили грамоты, медали, цветы и подарки от спонсоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.