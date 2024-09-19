Соревнования по дзюдо памяти майора спецназа Катасонова прошли в Серпухове

Соревнования по дзюдо памяти майора спецназа Романа Катасонова прошли в Серпухове. В них участвовали свыше 200 человек из разных регионов страны.

Юбилейный турнир прошел в оздоровительном комплексе «Русский медведь». Соревнования носят имя майора центра специального назначения ФСБ России, который погиб при освобождении заложников в Беслане.

«Для нас очень символично, что турнир по такому единоборству, как дзюдо, носит память нашего героя, сильного человека телом и духом. И в нашем понимании дзюдо — это тот вид спорта, который помогает вам, дорогие ребята, стать сильными внутренне, душевными и, конечно же, развиться физически», — отметил глава округа Сергей Никитенко.