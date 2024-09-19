Соревнования по дзюдо памяти майора спецназа Катасонова прошли в Серпухове
Соревнования по дзюдо памяти майора спецназа Романа Катасонова прошли в Серпухове. В них участвовали свыше 200 человек из разных регионов страны.
Юбилейный турнир прошел в оздоровительном комплексе «Русский медведь». Соревнования носят имя майора центра специального назначения ФСБ России, который погиб при освобождении заложников в Беслане.
«Для нас очень символично, что турнир по такому единоборству, как дзюдо, носит память нашего героя, сильного человека телом и духом. И в нашем понимании дзюдо — это тот вид спорта, который помогает вам, дорогие ребята, стать сильными внутренне, душевными и, конечно же, развиться физически», — отметил глава округа Сергей Никитенко.
На турнире присутствовали почетные гости. Среди них — мама Романа Катасонова Лидия Борисовна. Семья героя не пропускает ни одно соревнование.
За 20 лет турнир воспитал большое количество спортсменов. Ежегодно участников становится больше.
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